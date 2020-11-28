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Кредиты и займы онлайн

Сегодня совсем необязательно посещать офисы финансовых учреждений, чтобы оформить заявку на кредит или займ. Всю процедуру можно совершать через интернет – заполнить и отправить заявление онлайн. Но, чтобы заявка на получение онлайн-кредита была одобрена, необходимо её оформлять правильно и выполнять условия банка. Займы и кредиты онлайн сегодня можно брать в МФО и банках через оформление заявки на официальном сайте. Выполнять процедуру можно даже через мобильные приложения. После регистрации и заполнения специальной формы останется дождаться быстрой проверки заявления с последующим ответом специалиста финансовой организации. Таким образом, онлайн-кредиты – это современный способ взятия денег взаймы у кредитных организаций при использовании минимального пакета документов и визита в офис.

Основными преимуществами онлайн-займов являются:

- возможность экономить время. Заявки рассматриваются максимально быстро, курьеры работают оперативно и средства поступают моментально. В банках этот процесс длится до 3–4 часов, а в МФО всё решается в течение 25–30 минут;
- деньги поступают на активную карточку или банковский счёт. Нужно только одобрение на выдачу онлайн-кредита;
- простота процесса. Клиентами подбирается оптимальный кредитный продукт без каких-то взаимодействий с менеджерами. На сайте весь набор условий детально разъяснён;
- удобство создания заявки. На сайте кредитной организации цифровая анкета и запрос оформлять легко. Не покидая дом, имея под рукой документы, клиент за короткий срок создаёт заявку и оправляет запрос;
- быстрая процедура оформления. На сайте кредитной компаний онлайн-займ регистрируется и одобряется за 15–20 минут. Пункты анкеты заполнить легко, одобрение выдаётся оперативно, а курьер (если он предусмотрен) может прибыть в течение часа. То есть через 1,5–2 часа можно уже на счёт получить средства;
- минимальный набор требований. От заёмщика требуется в большинстве ситуаций только номер мобильника и предоставление паспорта. Нередко организациям нужно отправлять скан-копии страниц документов;
- понятный интерфейс личного кабинета на сайте финансовой организации. Если прежде у заёмщика не было аккаунта для использования возможностей онлайн-банкинга, то компания при оформлении займа ему создаёт личный кабинет.

Отмеченные преимущества онлайн-кредитов, а особенно простота и удобство оформления, определяют растущую популярность этой услуги. Но подобное упрощение чревато негативными ситуациями для микрофинансовых организаций и банков. Получение займа через заявление, формируемое на сайте кредитной организации, не требует специфических или сложных действий. Нужно лишь предоставлять паспортные данные, а также номер мобильного. Встречаются дополнительные пункты, однако, тенденция онлайн-кредитования в условиях большой конкуренции направлена в сторону упрощения процесса.

Эти особенности обусловили появление двух схем оформления займов посредством интернета:
1. Вариант с полным комплектом дистанционных услуг и обслуживания. Здесь не предусматривается посещение офисов кредитных учреждений. Оформленный договор имеет электронный вид, а деньги переводятся в онлайн-кошелёк либо на карточку. Такая схема сегодня поддерживается почти всеми эмитентами кредитных карт, а также большинством МФО.
2. Модель с предварительным одобрением заявок. От клиента кредитная компания требует предоставления персональной информации. Запрос анализируют специалисты и удалённо принимают решение. Потом согласуется время и место контакта с курьером, чтобы проставить в договоре подписи. Выдаются средства на счёт или карту. Данные принцип свойственен банкам, выдающим онлайн-кредиты.

Какой выбор кредитов доступен через интернет?

Финансовых организаций, предлагающих получение займа удалённо, много, однако, актуальных разновидностей кредитных продуктов ограниченное количество. Доступно 3 варианта.
1. Система микрозаймов – типичное для МФО предложение, в котором задействуется программа быстрой выдачи средств на небольшие сроки. Дистанционным способом выдаются ограниченные суммы при среднем значении базовой ставки в 1–2% в сутки. Как правило, это 30-дневные кредиты, где новым клиентам предоставляются интересные условия. Процесс оформления выполняется с использованием паспорта;
2. Потребительские онлайн-кредиты для любых целей – свойственная банкам схема, где продукты предусматривают денежный займ на период до 5 лет. Если клиентом предоставляется максимальный набор документов, то выдаётся разрешение на получение суммы до ₽1 млн. Оформление заявок и принятие решений осуществляется через интернет, однако, подписи в договоре проставляются при посещении офиса либо на дому через курьера. Средства предоставляются на счёт/карту или выдаются наличными. Максимальная годовая ставка по онлайн-кредиту здесь 30%;
3. Разные виды кредитных карт – удобная форма платёжных инструментов, в которых установлен лимит заёмной суммы. Каждый эмитент назначает собственные условия, к примеру, оформить и получить кредитную карту с начальным уровнем доверия возможно через предъявление паспорта. Обязательно предустановлен льготный промежуток времени, когда уровень годовой ставки в 25–55% не действует. После этого периода активируется начисление процентов, которые необходимо выплачивать параллельно с основной суммой кредита.

Принципы поиска лучшей кредитной компании.

Выбирать кредитную программу среди предложений финансовых организаций нужно с предельной внимательностью.
Специалисты рекомендуют обращать особенное внимание на параметры:
- варианты погашения онлайн-кредита;
- способы предоставления сумм;
- величина начисляемых процентов и схема их реализации;
- доступный лимит по кредиту;
- правила формирования пеней и штрафов;
- набор требований к заёмщикам;
- быстрота рассмотрения заявлений;
- форматы и сроки кредитования.

Ситуации в жизни бывают разнообразными и всегда могут экстренно понадобиться деньги. Здесь получение мгновенного займа в банке или МФО является отличным решением. Многочисленные программы займов позволяют находить лучшие варианты, где долговая нагрузка и процентная ставка не вызовет серьёзных трудностей с личным или семейным бюджетом. Для поиска хороших условий необходим анализ продуктов разных финансовых организаций. Везде параметры разные, поэтому предварительная подготовка может спасти от лишних переплат и неприятных последствий.
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